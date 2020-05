Dívida pública era de 123,7% do PIB no último trimestre de 2019

Boletim da dívida pública foi publicado hoje. Valor da dívida era de 242 milhões de contos no final do quarto trimestre do ano passado.

Com a crise provocada pela pandemia de COVID-19 o ministro das Finanças já disse, por mais de uma vez, que o valor da dívida pública vai aumentar e que a quebra do PIB poderá rondar os 5% só este ano.

Ainda assim, diz o governo numa nota enviada à comunicação social, “registou-se uma diminuição de 1,3 pontos percentuais em relação ao stock/PIB do mesmo período do ano anterior, justificado pela performance do crescimento económico do ano”.

No entanto, assinala a mesma nota, a dívida púbica cabo-verdiana teve um “crescimento absoluto líquido foi de 13.346,5 milhões de CVE, equivalente a uma variação de 5,8% face ao valor do trimestre homólogo do ano anterior, que se justifica pela combinação dos seguintes pelos fatores: novos recursos mobilizados; variação cambial e as amortizações do ano”.

Já no que respeita ao serviço da dívida pública do Governo o documento publicado pelo governo atingiu, no 4º trimestre de 2019. “o valor de 15.643 milhões de CVE, representando um aumento de 5,6% em relação ao valor do ano anterior no mesmo período”.

Um aumento que é justificado pelo início do “período de amortização de alguns empréstimos externos, variação cambial e perfil de amortização dos títulos de tesouro. Os rácios do serviço da divida estão dentro dos parâmetros de sustentabilidade definidas FMI e Banco Mundial”, conclui o governo.