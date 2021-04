Investimento francês de quase 800 mil contos instala hotel no Maio

Investidores franceses preveem instalar uma unidade hoteleira com 60 suítes em Porto Inglês, Maio, num investimento de 7,2 milhões de euros que vai criar localmente 60 postos de trabalho.

A informação consta de um despacho conjunto dos ministros do Turismo e Transportes e das Finanças, de 05 de Abril atribuindo ao Maihotel Club o estatuto de Utilidade Turística de Instalação em Montinho de Lume, Porto Inglês, através da imobiliária Les Mas Verts, de dois sócios franceses.

De acordo com o despacho governamental que atribui este estatuto, que dá acesso a benefícios fiscais à instalação por parte dos promotores, o investimento envolve a construção de uma unidade hoteleira “que pretende oferecer um turismo de alta gama e responsabilidade sob o conceito ‘Adults Only’”.

Prevê a disponibilização de 60 suítes, apartamentos e escritórios, num empreendimento divido por um centro de vida, com boutiques e espaço para prática desportiva, restaurantes, um clube privado, uma praia privada, um centro de pesca desportiva e uma piscina. Ainda um centro de negócios e um terceiro centro, de bem-estar, com ginásios e serviços complementares.

O projecto está orçado em quase 800 mil contos, prevê a criação de 60 postos de trabalho e segundo o Governo insere-se na “política nacional traçada para o setor do turismo”, que pretende “cumprir com as normas de prestação de serviço inovador”, obedecendo a padrões de qualidade interacionais e impulsionando o aumento do alojamento no arquipélago.

Um projecto anterior semelhante e dos mesmos promotores já tinha recebido o mesmo estatuto no final de 2012, mas não chegou a avançar por dificuldades financeiras, tendo sido reformulado para avançar em novos moldes.

No despacho que revogou a atribuição do estatuto anterior é referido que os promotores alegaram “dificuldades financeiras” para dar início ao projeto anterior e “usufruir do tal estatuto”, mas que “actualmente já estão reunidas todas as condições para arrancar com a sua implementação”.

Com este investimento, eleva-se a 1.077 milhões de euros e praticamente 8.500 postos de trabalho os contratos de promotores privados, em hotelaria e turismo, fechados com o Estado desde Abril de 2020, já depois do início da pandemia de covid-19. Envolve, além do Radisson Praia e do Mélia Lusofonia, dois outros megaempreendimentos cujo investimento foi contratado no final de Março, e o do Maihotel Club, dois hotéis de cinco estrelas da cadeia Marriot e 21 investimentos com estatuto de utilidade turística, de acordo com dados oficiais compilados pela Lusa.

O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Gualberto do Rosário, garantiu em Março, em entrevista à Lusa, que os empresários não deixaram de investir, apesar do forte impacto da pandemia, esperando um crescimento ainda mais pujante no sector a curto prazo.

“Uma vez resolvida a questão da pandemia, admito que o sector retome a normalidade, eventualmente até com outra pujança, esperemos, como vinha crescendo. Os empresários de uma forma geral, tanto os nacionais como os investidores externos, percebem que é assim e estão a preparar-se para a retoma”, afirmou o responsável, embora admitindo que a maioria dos hotéis em Cabo Verde permanece encerrada, devido aos impactos da covid-19.