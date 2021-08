Governo fechou numa semana investimentos de 400 M€ para três novos hotéis

O governo aprovou na última semana de Julho convenções de estabelecimento para a construção de três empreendimentos turísticos no arquipélago, ultrapassando 400 milhões de euros de investimento privado, divulgou hoje a Cabo Verde TradeInvest.

“A Cabo Verde TradeInvest, cumprindo o seu papel de facilitação de oportunidades de investimento em Cabo Verde, coordenou esses processos como interlocutor e mediador. Boas perspectivas de investimento para que ultrapassemos a actual crise económica, tendo em conta as oportunidades de emprego que estes investimentos representam”, refere uma nota da instituição, que assegura a promoção e captação de investimentos externos para o arquipélago.

De acordo com a mesma informação, o governo celebrou, na semana passada, convenções de estabelecimento – que preveem a atribuição de benefícios fiscais, aduaneiros e outros – “para a construção de três importantes empreendimentos turísticos”: o Ocean Cliffs Resort, na Cidade Velha, orçado em 228.222.784 euros, o Radisson Praia & Conference Center, na baía da cidade da Praia, orçado em 135 milhões de euros e o complexo turístico Flor de Sal, em Santa Maria, ilha do Sal, orçado em 38 milhões de euros.

Globalmente, só na componente de novos hotéis, de quatro e cinco estrelas, estes três empreendimentos turísticos preveem criar mais de 800 empregos directos quando estiverem em funcionamento, com uma oferta de mais de 1.000 novos quartos, além de várias centenas de habitações, apartamentos e vilas, na componente de imobiliária.

A Cabo Verde TradeInvest já tinha anunciado anteriormente que o Governo aprovou 83 milhões de euros em seis projectos de investimento no primeiro trimestre deste ano, ligados ao turismo e transporte marítimo, que deverão gerar 554 postos de trabalho.

Segundo informações anteriores da entidade estatal que assegura a promoção e captação de investimentos externos para o arquipélago, os 83.097.159 euros correspondem a investimentos dos Estados Unidos da América, da Turquia, França, Itália e de investidores nacionais.

“Cinco desses projectos são dedicados ao turismo e um deles ao transporte marítimo”, precisou a mesma fonte, indicando que a ilha São Vicente registou o maior volume de investimentos aprovados, no valor de 70.850.000 euros, com os projetos Four Points by Sheraton & Le Meridien e o Navio Atlantis Antão.

Seguem-se o Maio, também com dois projectos, que totalizam 7.247.159 euros, o Sal, com 5 milhões de euros, e Santiago com 1.101.509 euros.

Em Fevereiro, o vice ministro das Finanças, Olavo Correia, avançou que Cabo Verde fechou em 2020 um recorde de investimentos externos de 1.244 milhões de euros, num total de 27 projectos que estimam a criação de 12.435 postos de trabalho.

“Este resultado considerável é o mais elevado da história de Cabo Verde, e uma forte indicação que, com a implementação desses projetos, combinado com os grandes investimentos privados, haverá um forte crescimento económico nos próximos anos”, afirmou.

O valor de investimento externo captado por Cabo Verde em 2020 duplica ainda o recorde anterior, de 2017, quando foram captados 600.877.434 euros, com previsão de 6.689 postos de trabalho.

Em 2020, um único projecto de investimento fechado com a Cabo Verde TradeInvest está orçado em 500 milhões de euros e envolveu a assinatura da convenção de estabelecimento do "Little África Maio", que vai ser construído nos próximos três anos na ilha com o mesmo nome pelo grupo Internacional Holding Cabo Verde (IHCV).

Trata-se do maior investimento turístico privado de sempre em Cabo Verde e prevê gerar 4.000 empregos.

O turismo, sector que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, mas que está praticamente parado desde Março de 2020 devido às restrições da pandemia de covid-19, representa 80% do investimento externo contratado com a Cabo Verde TradeInvest, seguido pela indústria, com 19%.