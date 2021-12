PIB com crescimento homólogo de 9%

Comparando o terceiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2020.

O Instituto Nacional de Estatística anunciou hoje, no relatório sobre as contas nacionais trimestrais, que o PIB nacional teve um crescimento de 9% no terceiro trimestre deste ano quando comparado com os meses de Julho, Agosto e Setembro do ano passado.

"Este resultado é explicado, em larga medida, pelo aumento das exportações e do consumo final. Do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 6,4%, destacando-se para o efeito as Indústrias Transformadoras, o Alojamento e Restauração e o Comércio. Os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma evolução homóloga de 28,0%", aponta o INE.

No entanto, esta evolução de 9% "é inferior em 21,8 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 2º trimestre de 2021. Estes resultados reflectem os efeitos da reabertura progressiva da atividade económica".

Os dados do INE mostram que o Consumo Final manteve o crescimento que já se verificava do trimestre anterior registando "uma variação homóloga positiva de 22,6%, no 3º trimestre de 2021", quando no trimestre anterior tinha registado um crescimento de 15,4%.

Também o Investimento deu sinais de recuperação ao registar "uma variação homóloga negativa de 25,4%, em volume, no 3º trimestre de 2021" quando, no trimestre anterior tinha sido de 47,9%.