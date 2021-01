PIB diminuiu18,2%, no 3º trimestre de 2020

Números divulgados esta manhã pelo INE mostram que a quebra do PIB nacional entre Julho e Setembro do ano passado "é explicado em larga medida pela queda acentuada das exportações e do consumo final".

Segundo o INE, no relatório sobre as contas nacionais trimestrais, no 3º trimestre de 2020 "o PIB registou uma variação homóloga de -18,2%, em termos reais, taxa superior em 13,5 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 2º trimestre de 2020. Estes resultados reflectem os efeitos da reabertura progressiva da atividade económica", aponta o INE no relatório enviado à comunicação social.

Já no que respeita ao consumo privado registou-se uma quebra de "9,7%, em termos reais, no 3º trimestre de 2020 (-14,3% trimestre anterior)" enquanto o consumo público "apresentou uma taxa de variação homóloga positiva de 0,3%, em volume (9,0% no trimestre anterior)". Em sentido inverso esteve o investimento que, segundo o INE, "registou uma variação homóloga positiva de 9,4%, em volume, no 3º trimestre de 2020 (-27,2% no trimestre anterior)".

O documento do INE aponta ainda para uma quebra acentuada tanto nas importações como nas exportações.

No primeiro caso, as importações, a diminuição foi de 31% no terceiro trimestre do ano passado. Já as exportações diminuíram 77,7% em igual período.