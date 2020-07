PIB cresceu 5,8% entre Janeiro e Março

"Evolução resultou do maior contributo dos Investimentos e do consumo privado" diz, hoje, o Instituto Nacional de Estatística no relatório sobre as contra trimestrais referentes aos primeiros três meses deste ano.

Segundo o documento enviado pelo INE à comunicação social o PIB nacional registou uma variação homóloga de 5,8% entre 1 de Janeiro e 31 de Março. Ainda assim, complementa o INE, este valor é 0,1 pontos percentuais menor do que o registado no último trimestre de 2019. "O consumo privado aumentou 4,1%, em termos reais, no 1o trimestre de 2020, o que traduziu numa desaceleração face ao crescimento de 8,0% observado no 4º trimestre de 2019. O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga -10,3, em volume (8,2% no trimestre anterior)", explica o documento que acrescenta ainda que no que respeita a investimento, durante os primeiros três meses deste ano, registou uma variação homóloga positiva de 43,2%. Já no que diz respeito às trocas comerciais as exportações diminuíram 4,6% e as importações aumentaram 8,5%, em volume.

