Preços dos produtos importados aumentaram 21% num ano

Os preços dos produtos importados aumentaram 1,5% durante o mês de Maio, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior. Em relação ao mês homólogo, os índices de preço da importação aumentaram 21%, segundo dados do INE revelados hoje.

Conforme o relatório do Índice de Preços do Comércio Externo do Instituto Nacional de Estatísticas, em Maio de 2022 o índice de preços da importação situou-se em 112,9 tendo registado um acréscimo de 1,5% relativamente ao mês anterior.

Já os índices subjacente e volátil na importação registaram acréscimo de 1,8% e de 0,5% respectivamente, face ao registado no mês anterior.

Segundo o INE, o aumento dos preços ocorreu em todas as categorias de grupo “Bens de Consumo” (2,6%), justificada com a subida dos preços de “produtos alimentares primários” (9,4%); “Bens Intermédios” (0,1%) devido, essencialmente, a subida dos preços de “produtos transformados para indústrias várias” (5,9%); “Bens de capital” (2,8%) com a subida de preços de “máquinas” (1,4%) e “Combustíveis” (0,8%) com a subida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (0,8%).

Em termos homólogos, os índices de preço da importação aumentaram 21%, relativamente ao mês de Maio de 2021 e os índices subjacente e volátil registaram acréscimos de 21,4% e 19,9%, respectivamente.

Quanto aos Índices de Preços da Exportação, no período em análise situou-se em 103,2 correspondendo a um acréscimo de 0,1% face ao mês anterior.

O INE informa que em Maio de 2022, os índices subjacente e volátil na exportação registaram acréscimo de 0,1% cada, face ao registado no mês anterior. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 7,1%.

Ainda comparativamente ao mês de Maio de 2021, os índices subjacente e volátil na exportação aumentaram 9,6% e 0,2% respectivamente.

No que se refere aos Índices de Termos de Troca, os dados mostram que durante o mês de Maio situou-se em 91,4 registando-se uma diminuição de 1,1%, comparativamente ao mês de Abril.

Já em termos homólogos, o ITT fixou-se em -11,5%.