Preços dos produtos importados aumentaram 2,2% em Janeiro

Os preços dos produtos importados aumentaram 2,2 por cento (%) em Janeiro deste ano, valor superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas do Índice de Preços do Comércio Externo, neste período o índice de preços da importação situou-se em 126,9, tendo registado um acréscimo de 2,2% relativamente ao mês anterior.

Por sua vez, os índices subjacente e volátil na importação registaram acréscimos de 2,1% e de 2,6%, respectivamente, face ao registado no mês anterior.

A mesma fonte explicou que em termos homólogos, os índices de preço da importação aumentaram 22,9%, relativamente ao mês de Janeiro de 2022.

Por outro lado, os dados do Instituto Nacional de Estatística referem que o Índice de Preços nas Exportação em Janeiro deste ano situou-se em 113,2, correspondendo a um acréscimo de 1,3% face ao mês anterior.

Os índices subjacente e volátil na exportação registaram acréscimos de 1,6% e de 0,6% respectivamente, face ao registado no mês anterior.

Em termos homólogos, em Dezembro de 2022, a taxa de variação homóloga do índice de preços das exportações fixou-se em 12,6% comparativamente ao mês de Janeiro de 2022, tendo os índices subjacente e volátil na exportação aumentado 11,3% e 16,1% respectivamente.

Já o Índice de Termos de Troca (ITT) em Janeiro situou-se em 89,2, registando-se uma diminuição de 0,9%, comparativamente ao mês anterior, correspondendo em termos homólogos -8,4%.