​PM destaca notoriedade e dinâmica económica com chegada da Ocean Race a Cabo Verde

O primeiro-ministro prevê o aumento da dinâmica económica em São Vicente, com a passagem da maior regata do mundo, a Ocean Race, entre 20 e 25 de Janeiro de 2023. Já está confirmada a chegada de dois cruzeiros com pelo menos três mil turistas à Mindelo, no âmbito do evento que trará notoriedade ao país, disse hoje Ulisses Correia e Silva.

As declarações do chefe do Governo foram feitas durante o lançamento do “Ocean Race – 100 Days to Go”, na Praia da Lajinha.

“Teremos São Vicente a vibrar. Esta contagem decrescente é no sentido de prepararmos e acelerarmos a preparação da cidade para acolher e tirar o melhor proveito daquilo que vai ser a dinâmica económica. Hotéis praticamente todos cheios, restauração, eventos culturais, animação, entretenimento – um grande mercado que irá funcionar para podermos todos tirar o melhor proveito”, diz.

Ulisses Correia e Silva vê a passagem da regata como um momento importante a nível da notoriedade de Cabo Verde. Está prevista a realização de um Ocean Summit, onde individualidades internacionais estarão presentes com temas que têm a ver com a protecção dos oceanos. Vários meios de comunicação internacionais devem fazer a cobertura, nomeadamente CNN e Eurosport, a maior rede de televisão desportiva da Europa por cabo, satélite e IPTV, que vai fazer a transmissão em directo da prova.

O Primeiro-ministro diz que o momento deve ser aproveitado para posicionar Cabo Verde como centralidade para receber cada vez mais eventos náuticos a nível mundial.

“Depois da prova ficará, seguramente, uma grande marca de São Vicente, de Mindelo, de Cabo Verde em eventos náuticos. Queremos posicionar Cabo Verde cada vez mais como centralidade para receber mais e mais eventos desta natureza e outros que farão uma projecção internacional importante de Mindelo e de Cabo Verde”, refere.

Ao contrário do anunciado anteriormente, as instalações para atracagem e acolhimento da Ocean Race serão edificadas dentro do Porto Grande, nomeadamente com a instalação de um pontão de 230 metros de comprimento. De acordo com informações avançadas pela organização, será uma estrutura provisória para acolher esta edição da regata. Posteriormente toda a estrutura será transferida para a Matiota, onde vai ser materializado o projecto da Ocean Race Village, segundo o PCA da Enapor, avaliado em um milhão de euros.

A 14.ª edição da Ocean Race tem partida prevista para 15 de Janeiro de 2023 de Alicante, Espanha. A primeira etapa, de 1.900 milhas náuticas, termina na Baía do Mindelo, e a segunda, com destino à Cidade do Cabo, África do Sul, deverá iniciar-se a 25 de Janeiro.