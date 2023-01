TACV volta a operar voos domésticos no período de Carnaval

​A companhia aérea estatal TACV vai voltar a operar voos domésticos no arquipélago no período de Carnaval, ligação que tinha deixado de realizar em Agosto de 2017, conforme anúncio da empresa.

A Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), que opera com o nome comercial de Cabo Verde Airlines e que desde 2017 estava concentrada nas ligações internacionais, anunciou nas últimas horas uma campanha de “voos especiais” para o Carnaval na ilha de São Vicente, o mais emblemático do país.

A campanha prevê voos entre a Praia e São Vicente no dia 17 de Fevereiro e regresso à capital no dia 22 de Fevereiro, anunciando valores de ida e volta de 15.100 escudos através do Boeing 737 – alugado à angolana TAAG -, o único com que opera desde a retoma da actividade, em Dezembro de 2020, desde então com ligações entre Cabo Verde e Lisboa.

Em Julho de 2017, a TACV anunciou que iria deixar de operar os voos domésticos, que então ligavam sete ilhas do arquipélago, a partir de 01 de Agosto, na sequência do processo de reestruturação. Esses voos passaram a ser garantidos apenas pela espanhola Binter, que após a crise provocada pela pandemia de covid-19 deixou o arquipélago, vendendo a maioria do capital social da operadora Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) à angolana Bestfly, que opera as ligações domésticas desde Maio de 2021.

Em Março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines) e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

Entretanto, na sequência da paralisação da companhia durante a pandemia de covid-19, o Estado assumiu em 06 de Julho de 2021 a posição de 51% na TACV, alegando vários incumprimentos na gestão a cargo dos investidores islandeses e dissolveu de imediato os corpos sociais.

A TACV suspendeu os voos comerciais em Março de 2020, devido às restrições nos voos para conter a pandemia de covid-19 e só retomou a operação, já de novo nas mãos do Estado, em Dezembro passado de 2021, ao fim de 21 meses, com ligações entre a Praia e Lisboa, alargadas em 2022 da capital portuguesa também às ilhas do Sal e de São Vicente, prevendo este ano retomar os voos para Boston, nos Estados Unidos da América, com uma segunda aeronave.