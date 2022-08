Greve do handling em Portugal faz CVA cancelar todos os voos de e para Lisboa

A greve do operador de Handling PORTWAY no aeroporto de Lisboa fez com que a Cabo Verde Airlines cancelasse todos os voos de 26 a 28 Agosto, por falta de assistência em escala.

Num comunicado publicado hoje no Facebook, a companhia aérea garante que está a envidar esforços para proteger os passageiros afectados a partir de segunda-feira dia 29 de Agosto. “Todos os passageiros serão comunicados sobre os voos de proteção via telefone e endereços electrónicos, pelo que não deverão comparecer no aeroporto”, lê-se. Os voos afectados são Praia-Lisboa e Lisboa-Sal do dia 26 de Agosto; Sal-Lisboa e Lisboa-Praia do dia 27; Praia-Lisboa e Lisboa-São Vicente do dia 28 de Agosto. De referir que hoje de manhã, a CVA alertou que os voos de e para Lisboa poderiam sofrer alterações ou cancelamentos devido à greve. Recorde-se ainda que o Sindicato Nacional de Portugal dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) convocou uma greve para os dias 26, 27 e 28 de Agosto nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com início às 00h00 do dia 26 de agosto e fim às 24h00 de 28 de Agosto. A referida greve é contra a política de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”, segundo um comunicado da Portway handling de Portugal, citado pela RTP. No mesmo comunicado, a Portway lamentou "os incómodos que esta situação venha a causar aos passageiros".

