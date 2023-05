CVA retoma voos para Boston e Brasil a partir do inverno IATA

A Cabo Verde Airlines prevê retomar os voos para Boston e para Brasil a partir do Inverno da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, sigla em inglês), segundo informou hoje a presidente do Conselho de Administração, Sara Pires.

Sara Pires falava aos jornalistas à margem de um encontro com as Agências de Viagens para apresentação dos produtos da companhia e reforço da parceria comercial.

“Neste momento a Cabo Verde Airlines tem voos de e para Lisboa. Nós, a partir do mês de Julho, estaremos a introduzir os voos para Paris e a partir do Inverno IATA introduzir os voos para Boston e para a Brasil”, anunciou.

Segundo a PCA da companhia aérea nacional, neste momento a empresa prepara a retoma em vários destinos, sendo um deles a Bissau.

“Estamos a auscultar as entidades guineenses para retomarmos os voos para Bissau”, referiu, acrescentando ainda que a CVA está a trabalhar no sentido de operar para outras cidades africanas.

Contudo, disse que a empresa irá divulgar em momento oportuno esses destinos para onde pretende operar.

A CVA tem neste momento apenas um aparelho e prevê a chegada de um segundo no início do segundo semestre. Sara Pires considera suficiente duas aeronaves para as rotas que a companhia aérea pretende operar até o próximo ano.

Quanto ao encontro com as agências de viagem, Pires informou que visa falar da estratégia comercial da companhia e também apelar às agências de viagem para venderem o produto CVA disponível e os que serão introduzidos no futuro.