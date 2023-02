Ritmo de crescimento económico abrandou no 4º trimestre de 2022

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulgados hoje, o ritmo de crescimento económico em Cabo Verde abrandou no quarto trimestre de 2022, indicando que o clima de negócios é desfavorável.

Segundo o INE, no que se refere ao Comércio em estabelecimentos, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente do último trimestre, situando-se acima da média da série e a conjuntura no sector é favorável.

A mesma fonte refere que, questionados sobre as limitações, os empresários assinalaram outros factores e os preços de venda demasiado elevados como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas comerciais em Cabo Verde.

No quarto trimestre de 2022, o indicador de confiança no Turismo, manteve a mesma tendência do último trimestre, situando-se ainda acima da média da série. A conjuntura no sector é favorável.

“Observa-se ainda, que o indicador evoluiu positivamente face ao trimestre homólogo. Outros factores e encontrar pessoal com formação apropriada, foram os principais obstáculos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas no quarto trimestre de 2022”, lê-se.

O INE informa que o indicador de confiança na Construção contrariou a tendência descendente do último trimestre, situando-se ainda abaixo da média da série e que a conjuntura no sector é desfavorável.

A insuficiência da procura e as dificuldades na obtenção de crédito, foram os principais constrangimentos do sector no decorrer do quarto trimestre de 2022.

Já no Comércio em Feira, o indicador de confiança continuou com a tendência descendente do último trimestre, evoluindo negativamente relativamente ao mesmo período do ano 2021. A conjuntura neste sector é desfavorável, situando-se abaixo da média da série.

O INE avança ainda que o indicador de confiança na Indústria Transformadora contrariou a tendência ascendente do trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série e que a conjuntura no sector é desfavorável.

“O indicador de confiança evoluiu negativamente relativamente ao mesmo período do ano 2021. As principais causas das dificuldades sentidas pelos empresários prendem-se com as frequentes avarias nos equipamentos e a falta de matérias primas”, consta.

Quanto aos Transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes, o indicador de confiança registou uma ligeira diminuição relativamente ao trimestre anterior, situando-se acima da média da série.

De acordo com o INE, a conjuntura no sector é favorável e constata-se que, de acordo com os resultados obtidos no quarto trimestre de 2022, outros factores e dificuldade financeira, foram os principais obstáculos às empresas do ramo.