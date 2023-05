Estatísticas da hotelaria batem recordes

Nunca Cabo Verde teve tanta capacidade hoteleira e pessoal ao serviço como no ano de 2022.

Segundo os dados do Inventário Anual de Estabelecimentos Hoteleiros de 2022, hoje publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o sector da hotelaria empregou, durante o ano passado, 9458 pessoas o que significa um acr]escimo de 12,6% relativamente a 2021.

"Os hotéis continuaram a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 87,2% do total do pessoal" destaca o INE. Seguem-se as pensões com 5,1% e as residenciais com 4,0%.

"A ilha do Sal continuou a ser a ilha com maioria do pessoal empregada nos estabelecimentos de alojamento turístico. Cerca de 58 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha; em seguida aparecem as ilhas de Boa Vista com 20%, Santiago 8,6%, e São Vicente com 6,2%", lê-se igualmente no documento publicado pelo INE.

Já no que respeita a estabelecimentos hoteleiros e capacidade hoteleira, o INE refere que segundo os dados do Inventário Anual, em finais de 2022, "estiveram em actividade 296 estabelecimentos hoteleiros, mais 1,4% que no mesmo período do ano 2021. Esses estabelecimentos hoteleiros disponibilizaram uma oferta de 15 257 quartos, traduzindo-se num acréscimo de 4,2% em relação a 2021. Registou-se também acréscimos em camas e capacidade de alojamento de 19,4% e 16,6%, respetivamente".

Em 2022 Santo Antão possuía 74 estabelecimentos de alojamento turístico, o que corresponde a 25,0% do total de estabelecimentos em funcionamento. A seguir, as ilhas de Santiago (57), S. Vicente (47), Sal (34) e Fogo (33), representando 19,3%, 15,9%, 11,5% e 11,1% do total, respetivamente. Seguem-se as ilhas de Boa Vista (15), Maio (14) e Brava (12), representando 5,1%, 4,7% e 4,1% do total. A ilha de São Nicolau, com 10 estabelecimentos em funcionamento, representa 3,4% do total.