Exportações aumentam e importações diminuem no 2º trimestre de 2023

Os dados provisórios do Comércio Externo relativos ao segundo trimestre de 2023 em Cabo Verde indicam um cenário de crescimento nas exportações e uma queda nas importações, conforme dados avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

No 2º trimestre de 2023, as exportações alcançaram 1.687 mil contos, registrando um notável aumento de 32,3% em comparação ao mesmo período em 2022.

Europa continua sendo o principal cliente

De acordo com o INE, a Europa mantém sua posição como principal cliente de Cabo Verde, absorvendo 93,6% do total das exportações do país no 2º trimestre de 2023.

Dentre os países europeus, a Espanha se destaca como o principal cliente, representando 53,8% das exportações cabo-verdianas na região, crescendo consideravelmente em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações com 22,1%, registrando um aumento de 2,2 pontos percentuais em relação ao trimestre homólogo.

Portugal, no terceiro lugar, viu suas importações de produtos cabo-verdianos diminuírem 5,3 pontos percentuais, enquanto os Estados Unidos, em quarto lugar, sofreram uma diminuição de 0,5 ponto percentual.

Produtos mais exportados

Segundo a mesma fonte, no 2º trimestre de 2023, os preparados e conservas lideraram o ranking de exportações, representando 75,5% do total, o que representa um aumento de 4,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Os vestuários ocuparam o segundo lugar, com uma fatia de 9,5% das exportações, mas sofreram uma diminuição de 3,2 pontos percentuais.

Já os calçados ficaram em terceiro lugar, com 5,1%, registando uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2022.

Esses três produtos foram responsáveis por 90,0% do total das exportações de Cabo Verde no período analisado, o que representa um pequeno aumento de 0,1 ponto percentual em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Diminuição nas importações

No 2º trimestre de 2023, as importações de Cabo Verde totalizaram 23.769 mil contos, registrando uma diminuição de 624 mil contos (-2,6%) em comparação com o trimestre homólogo de 2022.

O continente europeu é o principal fornecedor de Cabo Verde, representando 74,8% do total das importações do país, um aumento significativo em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

De acordo com o INE, Portugal lidera entre os fornecedores, com 44,9% do total das importações, seguido pela Espanha, China, Países Baixos e Arábia Saudita.

Os dez principais produtos importados foram responsáveis por 53,6% do montante total das importações de Cabo Verde, com destaque para os combustíveis (14,2%), reatores e caldeiras (6,7%), ferro e suas obras (6,4%), máquinas e motores (4,8%) e veículos automóveis (4,6%).

Já os bens de consumo continuam sendo a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com um peso de 46,9% do total, seguidos pelos bens intermédios (30,7%), combustíveis (14,2%) e bens de capital (8,3%), em comparação com o 2º trimestre de 2022.

Os dados do INE apontam que o déficit da balança comercial de Cabo Verde diminuiu em 4,5%, indicando uma melhoria nas contas externas do país. Além disso, a taxa de cobertura cresceu 1,9 pontos percentuais.