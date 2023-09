Governo quer turismo cada vez mais inclusivo e sustentável

O ministro do Turismo e Transportes manifestou hoje a necessidade de tornar o sector cada vez mais inclusivo e vê-lo como uma das "alavancas" para garantir a sustentabilidade do planeta.

"Este ano o foco está em olhar para o turismo como uma das alavancas para garantir a sustentabilidade do planeta, mas também um turismo cada vez mais inclusivo. O foco também é colocado nas pessoas", afirmou Carlos Santos, à Radiotelevisão Cabo-verdiana (RCV), a propósito do Dia Mundial do Turismo.

O governante falava a partir do Paul, na ilha de Santo Antão, após uma caminhada ecológica, acompanhado de autarcas, convidados internacionais, operadores turísticos e representantes da Organização Mundial do Turismo.

O ministro do Turismo e Transportes disse que é preciso cada vez mais investir nos recursos humanos, em especial nesta fase pós-pandémica, considerando que há "uma certa disfuncionalidade" entre a oferta e a procura, mas que também há um foco na prosperidade.

"Desenvolver um turismo que seja cada vez mais amigo do ambiente, mas que olhe para as novas tecnologias, para que as mulheres - a grande força laboral dos empreendimentos turísticos -, sejam cada vez mais tidas em conta nesse processo", referiu.

Apontou ainda que Cabo Verde tem estado a trabalhar com foco no turismo, mas que é preciso diversificar a oferta "com olhos postos" nos recursos naturais.

O turismo em Cabo Verde cresceu 481,5% em 2022, uma percentagem que espelha a retoma após a covid-19, fixando-se nos 785.272 visitantes, num desempenho considerado “bastante favorável”, que atingiu níveis pré-pandémicos, conforme um relatório do banco central consultado em Agosto pela Lusa.

O turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde e é considerado o "motor" da economia do país.