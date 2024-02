Cabo Verde quer mais 'slots' no aeroporto de Lisboa (para aumentar voos)

Cabo Verde quer mais 'slots' (vagas) no Aeroporto de Lisboa, para aumentar os voos a partir de Portugal, o segundo país de onde mais turistas viajam para o arquipélago, disse hoje o ministro do Turismo à Lusa.

Segundo referiu, o fluxo pode crescer ainda mais, se houver lugar para mais voos.

"Os operadores têm falado nisso, indicando que, no verão, apesar de haver uma procura maior pelo nosso destino, tem havido a limitação de voos", por falta de vagas no aeroporto de Lisboa, lamentou o ministro.

Os 'slots' aeroportuários ou faixa horária referem-se a vagas que permitem a um operador pousar e descolar dos aeroportos.

Em entrevista à agência Lusa, Carlos Santos disse que o Governo tem estado "em conversações" com os operadores aéreos e turísticos portugueses para tentar aumentar o número de vagas para as companhias que querem fazer voos de Lisboa para Cabo Verde.

Portugal é o segundo país de onde partem mais turistas para Cabo Verde, com cerca de 12% do total, só atrás do Reino Unido, com 36,6%.

"Temos vontade de captar cada vez mais turistas, diversificar os segmentos que procuram o mercado cabo-verdiano e sabemos que Portugal é um mercado que ainda tem espaço para crescer", manifestou.

Cabo Verde é o destino internacional convidado da 34.ª edição" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de quarta-feira a domingo, uma "oportunidade singular" de promoção do país, frisou o ministro.

Carlos Santos revelou que Cabo Verde vai levar uma delegação composta por operadores turísticos e hoteleiros, agentes culturais e convidou a comunidade residente em Lisboa.

Mais de 900 mil turistas

O ministro anunciou igualmente que o país bateu um novo recorde de visitantes, com mais de 900 mil turistas, em 2023 e quer chegar a um milhão este ano.

“Pelos dados que já recebemos, terminámos o ano de 2023 com cerca de 900 a 920 mil turistas. É um número muito interessante, já ultrapassámos os dados de 2019”, antes da crise pandémica da covid-19, revelou o governante.

O ministro justificou os dados com o “equilíbrio” entre época alta (Outubro a Janeiro) e baixa (no verão do hemisfério norte), dizendo que o país está a “combater a sazonalidade”.

Nos últimos anos, novas nacionalidades têm entrado “com mais força” no país, que também está a “sondar” operadores suíços, adiantou.

Os números hoje revelados à Lusa superam os de anos anteriores.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Cabo Verde recebeu perto de 706 mil turistas em 2022, sensivelmente o triplo do ano anterior, recuperando da profunda crise provocada pela pandemia da covid-19.

Em 2019, antes de a infecção respiratória tomar conta do mundo, o país estava no patamar dos 800 mil turistas por ano.

O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, disse à Lusa, há duas semanas, que falta capacidade de alojamento no arquipélago, insuficiência que também preocupa o ministro do sector, sobretudo na época alta.

“É matéria que também nos preocupa", porque é preciso "crescimento da capacidade instalada e acompanhar a procura”, referiu.

Cabo Verde tem cerca de 28 mil camas, metade na ilha do Sal, o destino de sol e praia que acolhe a larga maioria dos visitantes do arquipélago, mas há outros projectos em curso e em preparação para aumentar a capacidade de alojamento, acrescentou.

Estão também a decorrer investimentos no quadro do Programa Operacional do Turismo (POT), para que outras cidades e aldeias possam receber turistas, indicou Carlos Santos.

Na semana passada, o país lançou uma nova imagem turística comercial, em que "a sustentabilidade é um elemento-chave" para os próximos anos, perspectivou, esperando, igualmente, uma “interligação” com outros sectores, como os transportes, agricultura, pescas.

A nível internacional, o ministro referiu à Lusa que o objectivo é “consolidar” os mercados europeus, responsáveis por mais de 90% dos turistas que viajam para o arquipélago, mas também captar visitantes de países africanos e americanos, tais como, Brasil e Estados Unidos.

