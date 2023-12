Aprovação de Cabo Verde para acesso ao Fundo Resiliência do FMI qualifica o país para outros fundos climáticos – Vice-PM

A aprovação de Cabo Verde para acesso ao Fundo Fiduciário para Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade (RFS – sigla inglesa) do FMI, no montante de 32 milhões dólares, certifica o país a aceder a outros fundos climáticos.

A afirmação é do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia e foi feita numa conferência de imprensa conjunta com o representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Cabo Verde, Rodrigo Garcia Verdu, sobre o terceiro desembolso de apoio à Cabo Verde e a aprovação de acesso ao Fundo RFS.

Conforme explicou o RSF é um fundo que é disponibilizado a Cabo Verde para investir na sua agenda que tem a ver com a ação climática, a transição energética e a criação de condições para que o arquipélago possa, em 2050, atingir a neutralidade carbónica.

“Cabo Verde vai escolher os projetos em função também das metas que vai podendo cumprir ao longo do tempo. Então, dentro da nossa agenda, vamos utilizar esses valores para concretizarmos a nossa agenda. Nós queremos atingir 50% de produção de renováveis no ano 2030, temos que investir”, realçou.

Para além desse montante de cerca de 32 milhões dólares considerado importante para Cabo Verde, Olavo Correia destaca o facto de a resiliência ter sido aprovada mediante uma avaliação rigorosa, não só da nossa governação climática, mas também da estratégia e do esforço do país em matéria da estabilidade macroeconómica.

“Qualifica Cabo Verde para acedermos com maior facilidade a outros fundos climáticos para podermos aumentar o envelope, para permitir-nos depois acelerar a agenda no que tange à execução do nosso programa, para podermos garantir essas metas: a neutralidade carbónica em 2050, penetração das renováveis 50% em 2030, acima de 80% em 2040, economia circular, acesso à energia e à água para todos os cabo-verdianos, mas também ao saneamento”, sustentou.

Olavo Correia falou dos vários planos e dos instrumentos estruturados em designadamente Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentado e reafirmou que Cabo Verde está a trabalhar para ser um país exemplar em matéria da governança climática.

Lembrou ainda que Cabo Verde está praticamente a concluir o processo de criação do Fundo Climático e Ambiental, e falou também sobre o acordo assinado com Portugal para a conversão da dívida em investimento no fundo climático e ambiental e do processo de negociações com outros parceiros bilaterais e multilaterais.

Cabo Verde, segundo o representante residente do FMI, Rodrigo Garcia Verdu, fez parte do segundo grupo de países aprovados para aceder ao fundo.

Segundo explicou, para Cabo Verde ter acesso a esse fundo foi realizado um trabalho de um ano, durante o qual foi feita avaliação do processo de investimento público nas áreas climáticas, por uma parte, e outro diagnóstico de impacto da mudança climática.

“Foram duas assistências técnicas, lideradas pelo Departamento de Assuntos Fiscais, que identificaram aquelas áreas de reforma que seriam susceptíveis de catalisar um maior nível de financiamento. Houve elogios de parte dos membros da diretoria executiva ao desempenho do Cabo Verde, tanto no seu programa, já que vem decorrendo desde junho de 2022, como da nova solicitação do financiamento ao RSF”, anotou.

Rodrigo Garcia Verdu disse acreditar que a implementação do pacote de reformas foi cuidadosamente desenhada e negociada com o governo, através de uma série de assistências técnicas, que vão ajudar o país a catalisar ainda maior financiamento, não só público multilateral, como é o caso do fundo, mas também muito investimento privado.

Para além da aprovação do acesso ao RSF, o FMI na sua última reunião realizada no dia 11 aprovou também o terceiro desembolso de apoio a Cabo Verde no quadro do acordo de facilidade do crédito alargado assinado em Junho de 2022, no valor de seis milhões de dólares, totalizando já 28 dos 60 milhões de dólares acordados.