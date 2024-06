Patrões com mais um representante na direcção do INPS

As entidades empregadoras nacionais vão passar a ter dois representantes no conselho directivo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), os mesmos que os trabalhadores, anunciou esta segunda-feira o Governo.

“Agora [o conselho directivo do INPS] passará a ter dois representantes das entidades empregadoras, que serão indicados pelo conselho superior das câmaras de comércio”, avançou a ministra de Estado e Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis. Em conferência de imprensa para fazer o balanço do Conselho de Ministros, a porta-voz explicou que a alteração dos estatutos do INPS vem responder a uma “legítima reivindicação” do patronato que tinha apenas um representante. Janine Lélis lembrou que em 2016 o Governo alterou os estatutos da segurança social, passando a direcção a integrar um representante de cada uma das duas maiores centrais sindicais. “Desta feita, a mudança vai para alargar essa participação equitativa para representação dos empregadores”, frisou a ministra, salientando que o objectivo é “garantir um equilíbrio” no conselho directivo do INPS, que é presidido por Mário Rui Fernandes. O Governo aprovou ainda leis para a regularização de vínculos de trabalhadores precários na administração pública central e local.

