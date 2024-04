Bestfly recebe Bombardier Dash 8 Q300 para repor ligação interilhas

A Bestlfy revelou hoje a aquisição de uma aeronave Bombardier Dash 8 Q300, como medida para cobrir a lacuna deixada pela manutenção de dois aviões ATR 72-600. A empresa prevê de iniciar as operações com essa nova aquisição ainda esta semana.

Esta nova adição, autorizada pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde, tem capacidade para transportar 50 passageiros.

O Bombardier Dash 8 Q300 ficará em serviço com a TICV até que a manutenção dos outros aviões seja concluída.

Num comunicado enviado pela empresa, o CEO da BestFly World Wide e acionista maioritário da TICV, Nuno Pereira, reiterou a dedicação da empresa em cumprir a sua missão em Cabo Verde.

"Estamos empenhados em promover uma conectividade interilhas funcional, eficiente e confiável, totalmente conscientes do papel crucial da TICV em Cabo Verde", afirmou Nuno Pereira.

"A entrada desta nova aeronave irá normalizar as operações da empresa e enfrentar os desafios observados nas últimas semanas. Permanecemos totalmente dedicados à nossa missão para com Cabo Verde e seu povo, e continuaremos a mobilizar todos os esforços para oferecer um serviço de alta qualidade"lê-se.

De referir que no passado dia 9, a Bestfly suspendeu as viagens interilhas. A seguir, a companhia aérea prometeu em comunicado que as operações seriam regularizadas brevemente.

Refere-se ainda que no final de Fevereiro, a companhia estatal Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), dedicada aos voos internacionais, alugou aviões à Air Senegal e começou a operar entre as ilhas.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, reconheceu, na altura, os "solavancos" que têm acontecido nos transportes [aéreos] interilhas, o que justificou com a "crescente" procura turística, mas também com a "fraca capacidade" da Bestfly.