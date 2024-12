São Vicente: Trabalhadores da Atunlo vão entregar à justiça pedido de despedimento por justa causa – Siacsa

O coordenador do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (Siacsa) anunciou hoje que os trabalhadores da Atunlo vão entregar ao tribunal pedido de despedimento por justa causa por “má relação” com a empresa.

Heidy Ganeto, que foi questionado pela imprensa, no Mindelo, assegurou que tal decisão foi tomada em concertação com os trabalhadores, com que mantiveram um encontro antes do Natal.

Segundo a mesma fonte, os funcionários, que estão em casa à espera de uma resolução por parte da empresa e também do Governo, decidiram entregar o processo a um jurista que deverá entregar o pedido no início do próximo ano.

“São os próprios trabalhadores que estão a pedir, porque a relação com a empresa já não é boa, mas isto foi criado pela própria empresa, então o processo vai a tribunal”, explicou.

Neste momento, ajuntou, os funcionários que estavam em regime de ‘lay-off’ já estão com três meses de salário em atraso e a previdência social vai ser suspensa no início de 2025 por dívidas e a própria empresa está com dívidas com a Electra, que cortou o abastecimento de electricidade na sexta-feira, 27.

“Estamos a ver que é uma empresa que está no fundo do poço, e que não parece retornar. E foi a própria empresa que remeteu ao silêncio”, sustentou Heidy Ganeto.

O sindicalista denunciou ainda que na semana passada houve uma tentativa, por parte de responsáveis da empresa, de retirarem alguns equipamentos de dentro da fábrica, mas, felizmente, houve intervenção da Polícia Nacional, salvaguardado por um despacho da Justiça.

Por isso, adiantou, os trabalhadores querem agora resolver o problema, quando estão “presos” a um contrato que não lhes dá garantia, e, por outro lado, não conseguem criar vínculos com outras empresas, que já se mostram interessadas em contratá-los, como é o caso da Frescomar.

Uma situação, que, conforme a mesma fonte, está a afectar cerca de 170 chefes-de-família.