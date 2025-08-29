ERIS estabelece quatro meses para retirada de vernizes de gel com TPO do mercado

A partir de 1 de Setembro de 2025, os operadores económicos terão quatro meses para escoar ou devolver os vernizes de gel e outros cosméticos que contenham o ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO). A decisão consta numa deliberação da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) de 27 de Agosto que reforça a proibição de importação, fabrico e comercialização destes produtos no país.

No documento, a ERIS reforça que a decisão surge após a actualização do Regulamento de Composição de Produtos Cosméticos, em linha com a União Europeia, que classificou o TPO como substância cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução (categoria 1B).

O ingrediente, até agora autorizado para uso profissional em conjuntos para unhas artificiais, passa a estar proibido em qualquer produto cosmético.

De acordo com a deliberação aprovada a 26 de Agosto, a proibição de importação e fabrico tem efeitos imediatos.

Para os produtos que se encontram no mercado poderão ser vendidos ou devolvidos até 31 de Dezembro de 2025. Findo este prazo, será estritamente vedada a sua comercialização e utilização em território nacional.

Os operadores económicos ficam ainda obrigados a garantir que nenhum produto contendo TPO seja colocado à disposição do consumidor final ou utilizado por profissionais da área da beleza após o fim do período de transição.

A ERIS, no âmbito das suas atribuições de supervisão e fiscalização, irá monitorizar o cumprimento da deliberação e aplicar as sanções previstas na lei em caso de incumprimento.

O regulador apela também ao público e aos utilizadores profissionais que reportem eventuais casos de presença de produtos com TPO no mercado.