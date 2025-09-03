Conselho de Administração da TACV "continua a assegurar gestão" da companhia

"O Conselho de Administração da TACV continua no exercício das suas responsabilidades de gestão", lê-se no comunicado emitido pelo governo na sequência das notícias que ao longo desta quarta-feira davam conta de mudanças no CA da companhia aérea.
Na terça-feira, na TCV, o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, anunciou que se iriam verificar mudanças na governança da empresa sem, no entanto, explicar quais seriam essas mudanças.
No comunicado emitido, esta quarta-feira ao final do dia, o governo explica que "não houve, até à presente data, nenhuma decisão de demissão do Conselho de Administração, nem por decisão do governo, nem em consequência das ocorrências registadas no dia 31 de Agosto" e em que estiveram envolvidas duas aeronaves ao serviço dos TACV.