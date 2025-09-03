Conselho de Administração da TACV "continua a assegurar gestão" da companhia

Comunicado do governo diz que não houve decisão de demissão dos membros do Conselho de Administração da TACV.

"O Conselho de Administração da TACV continua no exercício das suas responsabilidades de gestão", lê-se no comunicado emitido pelo governo na sequência das notícias que ao longo desta quarta-feira davam conta de mudanças no CA da companhia aérea.

Na terça-feira, na TCV, o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, anunciou que se iriam verificar mudanças na governança da empresa sem, no entanto, explicar quais seriam essas mudanças.

No comunicado emitido, esta quarta-feira ao final do dia, o governo explica que "não houve, até à presente data, nenhuma decisão de demissão do Conselho de Administração, nem por decisão do governo, nem em consequência das ocorrências registadas no dia 31 de Agosto" e em que estiveram envolvidas duas aeronaves ao serviço dos TACV.