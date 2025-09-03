Economia

Conselho de Administração da TACV "continua a assegurar gestão" da companhia

PorExpresso das Ilhas,3 set 2025 21:12

Comunicado do governo diz que não houve decisão de demissão dos membros do Conselho de Administração da TACV.

"O Conselho de Administração da TACV continua no exercício das suas responsabilidades de gestão", lê-se no comunicado emitido pelo governo na sequência das notícias que ao longo desta quarta-feira davam conta de mudanças no CA da companhia aérea.

Na terça-feira, na TCV, o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, anunciou que se iriam verificar mudanças na governança da empresa sem, no entanto, explicar quais seriam essas mudanças.

No comunicado emitido, esta quarta-feira ao final do dia, o governo explica que "não houve, até à presente data, nenhuma decisão de demissão do Conselho de Administração, nem por decisão do governo, nem em consequência das ocorrências registadas no dia 31 de Agosto" e em que estiveram envolvidas duas aeronaves ao serviço dos TACV.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

TACV Conselho de Administração Governo Comunicado

Autoria:Expresso das Ilhas,3 set 2025 21:12

Editado porAndre Amaral  em  3 set 2025 21:23

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.