Governo confirma mudanças na administração da TACV

Depois de ontem ter garantido que o Conselho de Administração da TACV se mantinha em funções, o Governo esclarece agora que a decisão de substituir a actual liderança já tinha sido tomada e será formalizada na Assembleia Geral agendada para 22 de Setembro.

Num comunicado divulgado hoje, o executivo reitera que a substituição do actual Conselho de Administração visa “reforçar a governança da empresa e a sua eficácia operacional e estratégica” e não está relacionada com as ocorrências registadas no passado dia 31 deAagosto, envolvendo duas aeronaves operadas em regime de ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Segundo o Governo, a convocatória para a Assembleia Geral foi publicada no dia 29 de Agosto, ficando esse encontro agendado para 22 de Setembro de 2025, momento em que será confirmada oficialmente a mudança no órgão de gestão da companhia.

O executivo assegura ainda que o processo decorrerá “em conformidade com os mecanismos legais e societários em vigor”, reafirmando o compromisso com a estabilidade institucional da TACV e a protecção dos interesses dos passageiros, trabalhadores, parceiros estratégicos e do sector da aviação civil nacional.

Ontem, também em comunicado, o governo tinha anunciado que o "Conselho de Administração da TACV continua no exercício das suas responsabilidades de gestão" e que "não houve, até à presente data, nenhuma decisão de demissão do Conselho de Administração, nem por decisão do governo, nem em consequência das ocorrências registadas no dia 31 de Agosto".

Este comunicado do governo surgiu na sequência das declarações do ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, que, na terça-feira, em entrevista na TCV afirmou que há é um acordo para mudança da governança da TACV.

“O que significa que vai haver mudança no Conselho de Administração. Sairão alguns administradores e ficarão outros”, fundamentou.