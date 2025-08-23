​Banco Mundial “profundamente empenhado” em apoiar ilhas afetadas pela tempestade Erin

O Banco Mundial (BM) está “profundamente empenhado” em apoiar as ilhas de Cabo Verde afetadas pela tempestade Erin, especialmente na recuperação de infraestruturas e na “devolução do carisma cabo-verdiano”, assegurou a representante da instituição no país.

Indira Campos manifestou esse posicionamento, este sábado, após um encontro de uma delegação de executivos do Grupo Banco Mundial (GBM) com o ministro do Mar, Jorge Santos, no Mindelo, e visitas a estruturas como a Cabnave, a Enapor e o Terminal de Cruzeiros.

Segundo a mesma fonte, esta é a primeira vez que uma delegação de administradores-executivos do conselho de administração do GBM visita Cabo Verde para aprofundar o conhecimento sobre as prioridades nacionais, os desafios e as oportunidades de desenvolvimento do país.

Mas após os acontecimentos com a passagem da tempestade no dia 11 de agosto, que atingiu principalmente São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, sublinhou Indira Campos, o grupo está agora a ajudar a “devolver o carisma e o espírito destas ilhas” e a contribuir para os esforços de recuperação e reconstrução.

A presente missão permite, afiançou, observar de perto a realidade local, compreender melhor o impacto da tempestade e identificar as formas mais eficazes de contribuir para a recuperação.

E foi neste sentido que o GBM disponibilizou, no dia 13 de agosto, 10 milhões de dólares (cerca de um milhão de contos) no âmbito do Programa de Apoio Orçamental, um mecanismo que visa preparar o país para choques causados por desastres naturais.

Para além deste apoio, os trabalhadores e reformados do grupo, em parceria com o gabinete dos administradores-executivos que representam Cabo Verde, lançaram um apelo de ajuda a São Vicente.

“Esta iniciativa reflete o nosso compromisso e solidariedade em mobilizar recursos e apoios adicionais para ajudar as comunidades afetadas”, considerou Indira Campos, adiantando estarem a ver in loco como tornar São Vicente e outras ilhas mais resilientes.

Por sua vez, o ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu que o Governo, através do Gabinete de Crise, assegurará que a ajuda chegue a quem mais precisa.

A visita dos administradores-executivos também se enquadra no processo de preparação do novo Quadro de Parceria com o país, para os próximos dez anos, que será submetido à apreciação do conselho no próximo exercício fiscal.

O ministro destacou que o Governo irá, estrategicamente, apresentar projetos na área da economia azul para dar continuidade ao desenvolvimento.

A missão do GBM, programada de 5 a 9 deste mês, já passou pela ilha do Sal, seguindo-se São Vicente, e irá prosseguir para Santo Antão, no domingo, e posteriormente para Santiago.