Programa Global para a Agricultura e BAD mobilizam 200 milhões de dólares para reforçar a segurança alimentar em África

O Programa Global para a Agricultura e a Segurança Alimentar (GAFSP) anunciou a primeira alocação da sua nova janela de financiamento do setor privado ao Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), no valor de 14 milhões de dólares. O objetivo é desbloquear 200 milhões de dólares em investimentos do setor privado para melhorar a segurança alimentar em países africanos de baixo rendimento.

Segundo o BAD, o montante atribuído será utilizado para criar o Mecanismo de Partilha de Riscos para Insumos Agrícolas, um fundo de 200 milhões de dólares administrado pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

Deste valor, 10 milhões de dólares destinam-se à redução de riscos e 4 milhões de dólares a subvenções para assistência técnica. O mecanismo visa estimular até 200 milhões de dólares em empréstimos privados para pequenas e médias empresas agrícolas na Etiópia, Uganda, Tanzânia, Maláui e Zâmbia.

A nova linha de apoio, denominada Business Investment Financing Track, foi lançada em 2024 e combina subvenções e financiamento concessional com recursos de bancos multilaterais de desenvolvimento. O objetivo é mobilizar o investimento privado em favor de pequenos agricultores, grupos de produtores, agronegócios e start-ups.

A Seguradora Africana de Desenvolvimento do Comércio e Investimento, instituição pan-africana especializada em seguros de risco político e crédito, será responsável pela implementação do novo mecanismo. O fundo oferecerá garantias e partilha de risco com instituições financeiras, incentivando os bancos comerciais a conceder crédito a agricultores e empresas agroalimentares em contextos de elevada vulnerabilidade económica.

“Esta primeira alocação demonstra o interesse dos financiadores em trabalhar em conjunto neste novo modelo para resolver um desafio antigo do financiamento para pequenos agricultores: o risco”, afirmou Natasha Hayward, gestora do Programa Global de Agricultura e Segurança Alimentar, citado no comunicado do BAD.

O financiamento ajudará a expandir o acesso a sementes certificadas, fertilizantes orgânicos, melhoradores de solo, mecanização e outros insumos agrícolas, permitindo às empresas agrícolas resistir melhor à seca, ao calor extremo e às oscilações do clima. Estima-se que mais de 1,5 milhões de pequenos agricultores e 500 comerciantes agrícolas e cooperativas sejam beneficiados diretamente.

Foto: depositphotos