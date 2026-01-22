Governo concede aval para empréstimo de 400 milhões de escudos à Câmara Municipal de São Vicente

O Governo autorizou a concessão de um aval à Câmara Municipal de São Vicente para a contratação de um empréstimo bancário no montante de 400 milhões de escudos, junto do Banco Cabo-verdiano de Negócios, S.A., destinado à reabilitação das áreas afectadas pela onda tropical que atingiu a ilha em Agosto de 2025.

A autorização consta de uma resolução publicada no Boletim Oficial de segunda-feira, 19, e enquadra-se na missão da Câmara Municipal de São Vicente de contribuir para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e económico do município, bem como de assegurar a gestão de crises e catástrofes naturais.

Face à relevância dos investimentos previstos na reabilitação das estruturas e infra-estruturas de São Vicente, e ao seu impacto na economia local e nacional, o Governo reconhece o interesse em apoiar a Câmara Municipal na mobilização dos recursos financeiros necessários, através da concessão do referido aval.

A resolução autoriza a Direcção Geral do Tesouro a conceder o aval do Estado para o financiamento, cujo prazo global é de duzentos e vinte e dois meses, incluindo seis meses de carência de capital, nos termos aprovados pelo banco credor.

De referir que na madrugada de 11 de Agosto de 2025, a ilha de São Vicente foi assolada por uma onda tropical que provocou estragos significativos, com fortes enxurradas, enchentes, inundações, derrocadas e deslizamentos de terras, desabamentos de muros e destruição de vias públicas, habitações, construções e outras infra-estruturas.