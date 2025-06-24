Preços dos produtos importados diminuíram 0,5% em Dezembro de 2025 – INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou hoje que os resultados do Índice de Preços do Comércio Externo relativos ao mês de Dezembro de 2025 revelam que o índice de preços da importação situou-se em 125,9, tendo registado um decréscimo de 0,5% relativamente ao mês de Novembro.

O INE indicou que o aumento dos preços ocorreu na categoria de grupo “Bens Intermédios” (0,6%), justificado essencialmente pela subida dos preços de “Peças para material de transporte” (6,6%) e “Combustíveis” (1,1%), sendo que esta variação se deve à subida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (1,1%).

Segundo os resultados divulgados, as categorias de grupos que mais contribuíram para a descida dos preços foram “Bens de Consumo”, totalizando -2,0%, impulsionada sobretudo pela diminuição dos preços dos “Produtos alimentares transformados” (-4,5%), e “Bens de Capital” (-5,1%), devido principalmente à descida dos preços da subcategoria “Máquinas”, que apresentou um decréscimo de 5,0%.

Em termos homólogos, comparativamente ao mês de Dezembro de 2024, os preços dos produtos importados diminuíram 10,3%. Os índices subjacente e volátil da importação registaram diminuições de 10,1% e 10,9%, respectivamente, face ao mesmo mês do ano anterior.

No mês de Dezembro de 2025, o índice de preços das exportações situou-se em 144,9, representando uma diminuição de 2,2% face ao mês anterior. Na exportação, o índice subjacente e o índice volátil registaram diminuições de 1,4% e 4,4%, respectivamente, em relação ao mês de Novembro.

Em termos homólogos, a taxa de variação do índice de preços das exportações fixou-se em -3,1%. Comparativamente ao mês de Novembro de 2024, o índice subjacente diminuiu 7,5% e o índice volátil aumentou 12,9%.

No que se refere ao Índice de Termos de Troca (ITT), em Dezembro de 2025 situou-se em 115,2, reflectindo uma diminuição de 1,7% face ao mês anterior. Em termos homólogos, este índice fixou-se em 8,0%.