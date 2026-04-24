EasyJet lança nova rota Amesterdão–Sal para o inverno de 2026

A easyJet vai ligar, a partir de 27 de Outubro deste ano, Amesterdão à ilha do Sal, numa nova rota de inverno.

Em comunicado, a companhia aérea refere que os voos já se encontram disponíveis para reserva, estando prevista a operação com três frequências semanais, às terças, quintas-feiras e sábados.

A transportadora sublinha que esta nova ligação surge como uma resposta à procura de destinos de sol por parte de turistas do norte da Europa durante os meses mais frios.

Neste sentido, a ilha do Sal é mencionada como um dos destinos mais soalheiros de Cabo Verde, oferecendo condições para férias de lazer em praias de areia branca e águas turquesa, bem como para atividades como desportos aquáticos e experiências em piscinas naturais de origem vulcânica.

Com esta nova rota, o número total de ligações da companhia à ilha do Sal sobe para sete, juntando-se às já existentes a partir de Lisboa e Porto, no caso de Portugal; Bristol, Londres e Manchester, no Reino Unido; e Milão, em Itália.

Segundo a EasyJet, esta expansão reflete o compromisso da companhia com o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde, através do reforço da conectividade e da oferta de opções de viagem a preços competitivos.

As reservas para a nova rota Amesterdão–Sal, bem como para todos os voos de 2026, já estão disponíveis no site e na aplicação móvel da companhia aérea.