Sistema interbancário movimenta 30.096,2 milhões de escudos em Março e cresce 21%

O sistema interbancário processou, em Março de 2026, um total de 169.378 operações, no valor global de 30 096,2 milhões de escudos, registando um aumento de 14% na quantidade e de 21% no montante transaccionado face a Fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Cabo Verde.

De acordo com a entidade, deste total, o sistema de compensação de cheques e documentos afins contabilizou 19.485 cheques, correspondentes a 6.771,4 milhões de escudos.

Foram ainda registadas 187 devoluções, no montante de 105,2 milhões de escudos.

Já o sistema de transferências electrónicas de fundos a crédito representou a maior fatia das operações, com 149.655 transacções, equivalentes a 23.216,8 milhões de escudos.

Por sua vez, a rede vinti4 (ATM, POS e Televinti4) processou 4.317.287 operações, no valor de 19.449,1 milhões de escudos, o que traduz uma diminuição de 7,5% na quantidade e de 4,8% no montante, comparativamente ao mês anterior.

Entre as operações realizadas nesta rede, 748.993 são levantamentos em caixas automáticos, totalizando 4.115,6 milhões de escudos, 3.275 940 compras em POS físicos, online e Televinti4, no valor de 10.102 milhões de escudos, bem como 127.020 transferências (3 895,3 milhões de escudos).

Foram ainda efectuados 88.223 carregamentos móveis (51,8 milhões de escudos), 76.178 pagamentos de serviços (1 275,4 milhões) e 314 operações de cash advance nacional, no montante de 0,9 milhões de escudos.

A utilização da rede incluiu também 214.563 consultas de movimentos, 993.078 consultas de saldos, 285 pedidos de cheques e 16.334 consultas ao Número de Identificação Bancária (NIB).

Relativamente a utilizadores não residentes, foram realizadas 496.132 operações na rede vinti4, entre levantamentos e pagamentos, que movimentaram 2.991 milhões de escudos, representando uma redução de 10% na quantidade e de 13% no valor, face a Fevereiro.