ENAPOR prevê concluir em Agosto concurso para gestão da Plataforma de Frio

A ENAPOR prevê concluir, até ao final de Agosto, o concurso restrito lançado para encontrar um operador privado para a gestão da Plataforma de Frio. A informação foi avançada hoje pelo PCA da empresa, Ireneu Camacho, à margem de uma visita do ministro do Mar à infraestrutura.

“Acabámos de lançar um concurso restrito, em que convidámos cerca de sete operadores internacionais para apresentarem as suas propostas técnicas e financeiras para a gestão da Plataforma de Frio. O prazo de entrega destas propostas está praticamente a finalizar e acreditamos que, até ao final de Agosto, estaremos em condições de apresentar os resultados deste concurso restrito e, assim, encontrar um operador privado para fazer a gestão da plataforma”, afirmou.

Segundo o responsável, têm surgido várias manifestações de interesse por parte de potenciais concorrentes, através de pedidos de esclarecimento dirigidos à área de procurement.

“Não posso dizer se já recebemos propostas ou não, porque estou no meio de um concurso e não posso confirmar essa informação. O que posso dizer é que temos tido várias manifestações de interesse nesse aspecto. Há uma comunicação diária com a área de procurement, onde existem solicitações de esclarecimentos, e isso tem sido extremamente positivo. Acreditamos que vamos ter um parceiro, um concorrente que possa dar seguimento ao processo”, explicou.

Relativamente ao concurso lançado em Dezembro, Ireneu Camacho esclarece que apenas houve a participação de um concorrente, mas que “os critérios definidos no caderno de encargos não foram cumpridos”.

Recorda-se que a ENAPOR assumiu os activos da Atunlo em Fevereiro de 2025, devido ao incumprimento do contrato de concessão por parte da fábrica espanhola de processamento de pescado, instalada no Porto Grande do Mindelo.

Até que seja encontrado um novo operador, a empresa continua a assegurar o funcionamento da Plataforma de Frio, que conta actualmente com cerca de 140 trabalhadores, dos quais aproximadamente 40 permanecem no activo.