Edição 1027

Esta semana, com a chuva a dar os primeiros sinais de chegada a Cabo Verde, fomos ver como se estão a preparar os municípios agrícolas para o período chuvoso que se avizinha.

Em todos eles já se nota o preparar da sementeira e as edilidades, assim como os agricultores, esperam um ano agrícola diferente dos últimos três anos. No entanto, já estão a se preparar para todo e qualquer cenário, um bom ou mau ano agrícola, com planos de mitigação e de emergência para suprir as necessidades das suas populações. Seis municípios reportaram ao Expresso das Ilhas as suas perspectivas e principais preocupações perante um cenário de pouca chuva.

Também em destaque estão os meninos de rua da capital.

São deixados sozinhos em casa. E logo saem para a rua, sozinhos ou na companhia de outras crianças. Horas a fio sem supervisão e cuidado de adultos. Cabo Verde congratula-se por, alegadamente, não ter crianças de rua. Mas parece haver um aumento de crianças que deambulam nas ruas, muitas vezes pedindo dinheiro, por vezes até com incentivo da família...

Tal como tem acontecido noutros países, o governo de Cabo Verde anunciou medidas de retoma da economia que passam pelo acesso restrito a determinados espaços.

Câmaras de Comércio de Sotavento e Barlavento foram surpreendidas pela Resolução que limita o acesso a restaurantes, bares e ginásios a pessoas portadores de certificados COVID-19 de vacinação válido ou que apresentem um teste PCR ou antigénio negativo. Dizem concordar com a vacinação mas defendem que a data de entrada em vigor da legislação devia ser posterior à data anunciada pelo governo.

Na economia damos destaque ao relatório do Banco de Cabo Verde sobre o Estado da Economia do país.

Os relatórios sucedem-se e continuam a confirmar o cenário negativo de documentos anteriores. O mais recente é do Banco de Cabo Verde e avança que a dívida pública ao exterior aumentou para 68 por cento do PIB, valor 13 pontos percentuais acima do limiar de alto risco de incumprimento.

Destaque ainda para a opinião de José Gonçalves com ‘Os Jogos Atípicos de Tokyo 2020’