Destaques da edição 972

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a época das Azáguas: Só a chuva poderá evitar “uma desgraça” no mundo rural. Previsões são animadoras, mas as gentes do campo preferem ‘esperar para ver’. Situação social e económica é crítica.

ARME sobre a falha nos serviços da CVTelecom: Situação que não deve repetir-se. Um incêndio, sábado à noite, nas instalações da CVTelecom, provocou a paralisação de todos os serviços de telecomunicações a nível nacional. Neste momento, já estão a funcionar a Internet fixa e móvel, sistema intercâmbio e serviço de voz fixa. Os serviços de voz móvel, até ao final desta terça-feira, ainda não tinham sido repostos. “Trata-se de um problema grave”, diz ao Expresso das Ilhas Isaías Barreto, PCA da Agência Reguladora Multissetorial da Economia.

Infecções de Covid-19 por 100 mil habitantes: Cabo Verde é dos países africanos com mais casos. Cabo Verde é um dos países africanos com o maior número de infecções da Covid-19 por 100 mil habitantes, 287 pelas contas da CDC – Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças. Mas essa é a visão macro, se analisarmos pela função micro, e se a Praia fosse um país, seria a nação africana com mais infecções por 100 mil habitantes, 664, muito acima do Djibouti, que actualmente lidera com 498 casos.

Ainda a pandemia no arquipélago: 283 novas infecções e 850 doentes recuperados. Numa semana Cabo Verde passou dos 1499 casos confirmados para os 1782.

Negócios do confinamento: Mercado muda, mas não para. Abrir um negócio em casa já era uma opção atractiva para muitos empreendedores antes mesmo do confinamento. Em Cabo Verde, por todo o bairro, cutelo e ladeira, sempre houve quem conseguisse ganhar algum com este tipo de actividade. Mas com as mudanças de comportamento, e de consumo, decorrentes da pandemia, alguns nichos chegam a ter uma procura maior do que antes.

Também a opinião de Carlos Veiga, SOFA – Imunidade de jurisdição penal constitucional ou inconstitucional?; Amílcar Spencer Lopes, Depoimento sobre o 45.º aniversário da Independência Nacional; de Ondina Ferreira, Saber estar, saber ser…; e de Adriana Carvalho, A palavra proibida.