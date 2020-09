Destaques da edição 980

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a abertura do ano lectivo: As regras para o regresso às aulas. As aulas estão à porta. As escolas públicas começam as aulas a 1 de Outubro, mas no sector educativo privado existem escolas onde as actividades lectivas têm início já na próxima semana. Um regresso com alterações.

Com as autárquicas à porta, fomos ouvir dois antigos presidentes de câmara. Júlio Correia, que liderou a câmara de Mosteiros: “O Poder Local é uma das grandes realizações da nossa democracia”; e Francisco Tavares, que esteve à frente da câmara de Santa Catarina: “O municipalismo é a primeira grande vaga de descentralização”.

Electra e CVTelecom com perdas de centenas de milhares de contos: Os danos colaterais do desaparecimento do turismo. Com a pausa das viagens internacionais e da vinda de turistas, desde Março deste ano, acumulam-se os prejuízos na maior empresa de telecomunicações e na maior produtora e distribuidora de energia e água em Cabo Verde. Nestes últimos seis meses, 90% das perdas da CVTelecom têm origem no fecho dos hotéis e a Electra viu cair as suas receitas em mais de um milhão de contos. A retoma é esperada, mas ainda com muitas incertezas, por parte de ambos os conselhos de administração.

Covid-19: Sem máscaras número de mortos pode duplicar até ao final do ano. Dados recolhidos em tempo real servem de base às projecções elaboradas pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), um centro de investigação sobre saúde mundial da Universidade de Washington. Modelo prevê que em Cabo Verde, no pior cenário, o número de mortes possa ser o dobro, até Janeiro.

Geração Conectada: As antigas e as novas formas de brincar. Quem foi criança entre os anos 60 e inícios de 90 teve na televisão o seu grande entretenimento de massa. Mas, nos dias de hoje, a rotina de crianças e adolescentes está cada dia mais tecnológica e conectada por meio de dispositivos móveis. Por seu turno, as actividades recreativas tradicionais como pega-pega, cabra-cega, jogos de bola, entre outros, estão cada vez mais raras e em vias de extinção.

Ainda a opinião de José Silva Évora, A epidemia de febre-amarela na ilha da Boa Vista; e de Sónia Morais, Agriculturas.