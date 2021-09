Edição 1032

A decisão do Tribunal Constitucional de extraditar Alex Saab faz a manchete desta semana do Expresso das Ilhas.

O Tribunal Constitucional julgou improcedente o recurso da defesa de Alex Saab, à decisão de autorizar a sua extradição. Assim sendo, o alegado testa de ferro do Presidente Venezuela, Nicolas Maduro deverá seguir para os Estado Unidos, onde será julgado.

Também em destaque a entrevista a Elísio Freire, Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que defende que o ensino pré-escolar é fundamental para haver igualdade no acesso à educação.

“Não deixar que nenhuma família tenha motivos para não colocar o seu filho na escola, por isso é que isentamos as propinas, apoiamos fortemente as câmaras municipais na questão das creches e dos jardins de infância”, afirma Fernando Elísio Freire, ressaltando que o objectivo do governo neste é alargar a penetração do pré-escolar sobretudo das creches, já que grande parte das nossas crianças ainda não têm acesso à creche.

No Sal, durante a semana passada, discutiu-se a retoma do turismo em África. Santa Maria recebeu delegações de todo o continente para debates sobre o futuro do turismo.

No próximo dia 13 começa mais um ano lectivo. No passado dia 1 de Setembro arrancaram as actividades lectivas para 2021/2022, com a formação dos professores, sendo que as aulas se iniciarão no próximo dia 13. Serão presenciais e a tempo integral, como não acontece há dois anos.

Na política damos destaque à apresentação pública das candidaturas de Carlos Veiga e José Maria Neves à Presidência da República. Os dois candidatos deram a conhecer as suas ideias e de como querem exercer o cargo caso vençam a eleição marcada para 17 de Outubro.

Por último, destaque para o 20º aniversário dos atentados terroristas de 11 de Setembro. Todos os que temos idade para isso sabemos exactamente onde estávamos no dia 11 de Setembro, há duas décadas. Recordamos a abertura dos noticiários com o que parecia ser um acidente, um avião acabara de chocar com a torre norte do World Trade Center. Depois, já em directo, vimos o segundo avião a entrar pela torre sul e soubemos então que não era um acidente, era outra coisa...