Edição 1073

A entrevista com o PCA da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Os investidores, principalmente os institucionais, já não procuram só o retorno financeiro, mas também saber que a aplicação dos seus fundos vai resultar na melhoria das condições sociais e ambientais. O novo plano estratégico da Bolsa de Valores de Cabo Verde 2021-2025, aprovado no início deste mês, procura ir ao encontro deste novo perfil de investidores, mas não só. O plano pretende igualmente servir a economia real e apoiar o desenvolvimento sustentável, oferecendo alternativas de financiamento e investimento, em condições favoráveis, a emissores e investidores. O documento está estruturado em quatro eixos estratégicos e um enabler e divide-se em 17 iniciativas, com cinco a serem consideradas prioritárias. Miguel Monteiro, Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde explica ao Expresso das Ilhas como quer que instituição esteja dentro de três anos.

Também em destaque a entrevista com Thierry Ligonnière, membro do conselho de administração da VINCI Aeroportos.

Este responsável da VINCI esteve presente na mais recente edição do Cabo Verde Investment Forum e em conversa com o Expresso das Ilhas explica quais os objectivos da empresa para o mercado nacional após a assinatura do contracto de concessão que permitirá à sua empresa explorar e desenvolver os aeroportos e aeródromos nacionais durante os próximos 40 anos.

Da Brava chega-nos a conversa com o presidente da Câmara Municipal, Francisco Tavares.

O dia do município e do santo padroeiro, São João Baptista, que se comemora no dia 24 de Junho deu o mote à entrevista com Francisco Tavares sobre os grandes desafios da Ilha das Flores até o final do seu mandato. Nesta ordem de prioridade o edil bravense enumera a Construção de um novo Centro de Saúde, o projecto já em curso da instalação de uma primeira dessanalizadora que irá produzir até três vezes mais água do que a quantidade disponível neste momento e a criação de uma espécie de táxi marítimo para fazer unicamente a ligação Brava/Fogo, Fogo/Brava garantindo assim a conectividade diária com a ilha do Fogo sobretudo quando chega um avião e o passageiro que quiser chegar à Brava não tenha que permanecer muitas horas na ilha do Fogo. “Com isso teríamos resolvido os três grandes problemas da ilha e não tenho dúvidas que seriam um sinal de confiança e farão com que os emigrantes reformados retornem ainda em maior número. Com isso não tenho dúvidas que com isso a economia bravense receberá uma injecção de milhares de dólares e tudo melhorará”.

Nesta edição do Expresso das Ilhas falamos também de segurança.

Os constantes assaltos, guerras de gangues e homicídios que vão acontecendo na cidade da Praia mostram, demasiadas vezes, um elemento comum: o recurso a armas, nomeadamente às armas de fogo de fabrico artesanal: as boca bedju. Várias operações têm sido levadas a cabo nos bairros para apreensão de armas e, cerca de dois anos depois de ser anunciada, a revisão do regime de armas e munições foi finalmente aprovada em Conselho de Ministros. Até agora, porém, todas as medidas levadas a cabo ao longo de muitos anos não têm conseguido ser eficientes neste combate às armas ligeiras. E os números mostram a proliferação de boca bedju.

Destaque, ainda, para a reportagem sobre os desafios da carreira olímpica.

Cabo Verde tem uma rica história olímpica. Uma história rica não pela quantidade de medalhas, mas sim pelo esforço individual de cada atleta. A maioria, ilustres desconhecidos no país, apesar de levar o nome de Cabo Verde nas competições internacionais. Para o Comité Olímpico Cabo-Verdiano (COC) o país evoluiu em termos participativos, mas, admite que é preciso melhorar o ambiente desportivo.

Por último destaque para o falecimento de Antero Simas. Nesta edição falamos sobre a vida e a obra deste compositor e músico que nos deixou na passada quinta-feira.