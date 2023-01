Edição 1103

Os relatos dos migrantes que, no sábado, chegaram à Boa Vista numa piroga fazem a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

A procura por uma vida mais digna nos países europeus, e uma vida longe da miséria motivam muitos africanos a embarcarem numa aventura por mar, sem certeza de chegada à terra firme. Para os migrantes da piroga que de deu à costa no sábado no Farol de Morro Negro, na zona Norte da Boa Vista, Espanha era o destino. Acabaram por aportar em Cabo Verde, depois de a viagem ter ceifado quatro vidas, entre as 94 que partiram da Costa Africana.

Também em destaque está o dossier especial sobre o 50º aniversário da morte de Amílcar Cabral.

20 de Janeiro de 1973. 23 horas. Um grupo chefiado por Inocêncio Cani prende Amílcar Cabral e a mulher. Cabral resiste, Cani atinge-o com um tiro, tendo depois ordenado a um acompanhante que lhe desse uma rajada, que mata o líder do PAIGC. Um grupo chefiado por Mamadu N’Djai prende Aristides Pereira, mete-o numa vedeta do partido e ruma a Bissau. Um outro grupo, chefiado por João Tomás Cabral, assalta a prisão do PAIGC e liberta Mário Mamadou Touré e Aristides Barbosa, os cabecilhas do golpe.

Na primeira página damos igualmente destaque aos resultados do mais recente inquérito sobre a percepção da corrupção em Cabo Verde.

27% dos cabo-verdianos afirmam que a maioria/todas as pessoas desta instituição estão envolvidas em corrupção, indica uma pesquisa recente da Afrobarometro, que será apresentada, na Praia, na manhã desta quarta-feira.

Na economia falamos sobre o aumento de preços em Cabo Verde.

Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) mostram que os preços aumentaram 7,6% em 2022. Já 2023, arrancou com aumentos generalizados no preço dos bens de consumo, com especial atenção para o pão que vai deixar de ser consumido por muitas famílias que continuam a revelar dificuldades em suportar os gastos com as compras alimentares.

Já na política, destaque para a entrevista com Hugo Soares, secretário-geral do PSD, de Portugal.

esteve em Cabo Verde, em representação do seu partido, para as comemorações do 13 de Janeiro. Em entrevista ao Expresso das Ilhas faz uma análise do cenário político internacional, do crescimento dos movimentos populistas e fala sobre qual deve ser o objectivo último de qualquer político: “O fim último de um projecto político é a felicidade individual de cada um, seja ela o que for”.

A ler ainda os textos de opinião de Bernardino Delgado com ‘A Democracia e o Estado de Direito rimam com o vilipêndio das suas instituições?’ e de Manuel Brito-Semedo com ‘Datas fundacionais da República e atribuição de toponímias, uma questão de patriotismo e bom senso’.