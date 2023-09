Edição 1136

O início do novo ano lectivo faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Com o fim das férias escolares é tempo de ultimar os preparativos para um início tranquilo do novo ano lectivo, mas também de tirar ilações sobre os resultados do ano transacto. No ano de 2022/2023, mais alunos tiveram aproveitamento positivo no Secundário, mas assistiu-se também a um aumento da taxa de abandono, que preocupa. Quanto ao ano lectivo, que começa no próximo dia 18, as escolas abrem as portas a quase 130 mil alunos, do pré-escolar ao 12.º ano, que serão orientados por cerca de 6.000 professores. A aprendizagem digital das línguas, os laboratórios tecnológicos e a formação contínua dos professores são algumas das apostas para este ano 2023/2024.

Ainda dentro deste tema destaque para o papel fundamental que a FICASE continua a desempenhar no país.

Também em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas está o sector da Saúde nas ilhas turísticas do país.

As deslumbrantes paisagens das ilhas turísticas de Sal e Boa Vista, conhecidas por suas praias de areia dourada e águas cristalinas, escondem uma realidade complexa de desafios de saúde. Enquanto esses destinos continuam a atrair turistas em busca de tranquilidade tropical, as comunidades locais enfrentam uma luta constante para equilibrar o crescimento do turismo com as necessidades de cuidados de saúde adequados. A falta de especialistas permanentes nestas ilhas está entre os obstáculos que exigem atenção urgente.

Na capa desta edição damos também destaque ao alerta lançado pela IGAE sobre a possível existência de ovos de borracha a serem comercializados no mercado nacional.

Na segunda-feira a IGAE lançou um alerta sobre a possibilidade de ovos de borracha circularem no mercado alimentar do país. Apontou mesmo para “situação grave para a saúde publica”. No entanto, na terça-feira, o alerta foi retirado. João Santos, administrador da SOCIAVE, diz que “uma notícia destas abala a confiança do consumidor”.

Na Cultura damos destaque à entrevista com Leão Lopes.

O consórcio Entreposto das Artes, das organizações Roça Mundo, de São Tomé e Príncipe, e M_EIA, de Cabo Verde, realizou, entre os dias 23 de Julho e 3 de Agosto, em S. Tomé, o Seminário Internacional reInventar as roças: Água Izé. Uma equipa multidisciplinar de são-tomenses, cabo-verdianos, portugueses e espanhóis, em interação com a comunidade, trabalhou o tema no terreno, recolhendo, processando e produzindo um considerável conjunto de informação, ferramentas e recomendações, que reuniram num dossier e sintetizaram numa exposição. A evolução do título do Seminário para o da exposição e dossier vinca o salto conceptual produzido e, essencialmente, um desejo sustentado: reinventar Água Izé como cidade à cabeça de um território que outrora foi roça. Uma Água Izé reinventada em cidade que se baseia no reconhecimento das suas potencialidades e recursos e cujo planeamento deverá projectá-la como centralidade do território que outrora foi uma Roça. O desafio principal é despertar o desejo de mudança nas pessoas, e o móbil da causa reside no íntimo da comunidade, que precisa ser inspirada a sonhar e vislumbrar um futuro próspero e transformador para sua cidade. Com engajamento colectivo, as potencialidades serão aproveitadas, os recursos optimizados e Água Izé afirmar-se-á como exemplo de desenvolvimento sustentável. Leão Lopes, reitor do M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura, falou com o Expresso das Ilhas sobre esta experiência que aponta um caminho para a cooperação Sul-Sul entre pequenos estados insulares.

Espaço para o desporto e para a participação de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Basquetebol.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina encerrou a sua participação inédita no Campeonato do Mundo, que ainda decorre no Japão, Filipinas e Indonésia na 28ª posição, num universo de 32 países.

A ler, igualmente, o artigo de opinião ‘A emigração laboral não pode ser um desígnio!... É um alerta!’ da autoria de Ondina e Armindo Ferreira