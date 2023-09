Edição 1137

Manchete, nesta edição, para o fenómeno da criminalidade juvenil na cidade da Praia.

Nos becos e ruas movimentadas da cidade da Praia, um fenómeno tem preocupado autoridades e comunidades locais, ganhando cada vez mais destaque: a crescente participação dos jovens na criminalidade. Nesta reportagem vamos explorar as raízes desse problema que afecta a capital, buscando entender os factores que levam os jovens a entrarem no mundo do crime e as possíveis soluções para reverter essa “tendência preocupante”. Trouxemos relatos de pessoas que vivem esta situação e suas consequências, assim como especialistas e instituições que trabalham a problemática.

Com mais um ano lectivo prestes ter início o Expresso das Ilhas esteve a conversar com o ministro da Educação.

Com olhos no novo ano lectivo e pés assentes na realidade e limitações cabo-verdianas, o ministro da educação faz o ponto de situação da reforma educativa, iniciada em 2017, e dos caminhos que se pretendem para o ensino cabo-verdiano. A almejada convergência com os países da OCDE ainda está, admite-se, longe, mas passo a passo este é um objectivo do qual se está hoje mais próximo, com a convergência curricular e a aposta em outros pilares fundamentais como a transição digital. A necessidade de reestruturar os currículos dos cursos de formação superior de professores, alinhando-os ao actual sistema educativo, bem como os desafios da Investigação ao nível universitário e institucional, são também outros temas abordados nesta conversa com Amadeu Cruz.

Destaque também para a entrevista com Eneida Fernandes, representante do Banco Mundial em Cabo Verde que anunciou que um novo Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade, orçado em 70 milhões de dólares, está a ser negociado entre o Banco Mundial e o governo. Eneida Fernandes, representante do Banco Mundial em Cabo Verde, faz também o balanço de três anos em Cabo Verde numa altura em que se prepara para deixar o país rumo ao Zimbabwe.

Falamos também sobre as chuvas intensas que têm caído um pouco por todo o país e que resultaram em desabamentos de terra, danos em muros de protecção e cortes de energia eléctrica. As autoridades locais estão respondendo aos desafios causados por esses eventos e mobilizando recursos para lidar com os danos resultantes.

Na Cultura damos destaque a dois temas: a entrevista ao músico Nhelas Spencer e ao lançamento do novo livro de Carlos Filipe Gonçalves.

A 31ª edição do Festival de Santa Maria, no Sal, que se realiza de 15 a 16 de Setembro vai homenagear o conjunto Bulimundo e Nhelas Spencer. Nesta entrevista Nhelas Spencer autor dos clássicos “Nha Terra Escalabrode” e “Torrão di Meu” e com temas gravados por grandes intérpretes da música cabo-verdiana fala do seu percurso na cena musical, reflecte sobre o significado das homenagens e anuncia a sua intenção de se candidatar à presidência da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, cuja Assembleia Geral realiza-se no próximo mês de Outubro. Quanto à gravação do seu disco a solo várias vezes anunciada, mas sempre adiada, o compositor diz que vai seguir o exemplo da filha que lançou recentemente um disco com seus próprios meios. “Embora já tenha duas instituições que me deram uma ajudazinha que está lá, estou à espera agora que as outras instituições que prometeram, mas que não deram ainda”.

Já Kab Verd Band AZ, do jornalista, radialista e investigador musical Carlos Filipe Gonçalves, que agora chega aos escaparates, é um livro que resulta de 45 longos anos de trabalho exaustivo e meticuloso de investigação na área da musicologia