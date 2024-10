Edição 1196

Destaque de manchete, nesta edição do Expresso das Ilhas, para a entrevista com a ministra da Cultura, Joana Rosa.

As pendências aumentaram no ano judicial 2023/2024, mas a ministra da Justiça não tem dúvidas de que investimentos e iniciativas implementadas ou previstas darão frutos brevemente. “A justiça está em transformação”, observa, destacando que a modernização em curso, que abrange todo o sector, trará ganhos significativos. Num momento em que o Estado da Justiça sobe a debate no Parlamento, Joana Rosa explica a demora na entrada em funcionamento do novo Sistema de Informação da Justiça (SIJ), e ressalta a importância do pacote legislativo que se pretende aprovar, e que contempla, entre outras, a revisão das leis de inspecção das Magistraturas. Abordando as complexidades e deficiências do sistema, a ministra faz também uma análise crítica da produtividade. Estes e outros temas fazem desta grande entrevista, onde se olha o que está mal, o que está bem e se descrevem os caminhos pretendidos para uma melhor Justiça em Cabo Verde.

Também em destaque a edição do Ocean Summit que decorre em Lisboa.

A capital portuguesa recebe a primeira edição do Ocean Summit 2024, um evento internacional, organizado pela Fundação Carlos Albertino Veiga, em conjunto com o Proteus Ocean Group e a marinha portuguesa, e reúne especialistas de renome, oriundos de quatro continentes. Este encontro quer impulsionar novas descobertas sobre os oceanos e criar oportunidades originais para a partilha de conhecimento e inovação.

No dia anterior ao Debate do Estado da Justiça, o Primeiro-ministro esteve no parlamento para o debate mensal.

O MpD promoveu debate sobre descentralização do país e assegurou que para o governo tanto a descentralização como o desenvolvimento local são “eixos fundamentais”. PAICV pede cumprimento de promessas feitas em 2016 e acusa o executivo de asfixiar as autarquias lideradas por si. UCID quer avançar com a regionalização para garantir desenvolvimento do país e Primeiro-ministro destacou as reformas que têm sido realizadas pela sua equipa.

Nas conferências dos 50 anos da independência de Cabo Verde o tema foi a educação.

Victor Borges foi um dos oradores no debate Educação, Transformação Social e Inovação Tecnológica em Cabo Verde, integrado no Ciclo de Conferências do 50º Aniversário da Independência. O antigo ministro da educação, entre 2001 e 2003, disse que houve evolução, mas há ainda um longo caminho a percorrer.

Destaque igualmente para a reportagem sobre a terapia da fala em Cabo Verde.

A fonoaudiologia, ou terapia da fala, fundamental no tratamento de distúrbios de comunicação, fala e audição, tem-se tornado cada vez mais procurada em Cabo Verde. Apesar da crescente demanda, especialmente entre crianças com transtornos de desenvolvimento da fala, principalmente devido ao excesso de exposição às telas, transtornos do espectro autista e outras condições neurodesenvolvimentais, o acesso a esse serviço especializado ainda é restrito para muitos.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Transparência Orçamental_ O Caminho para uma Gestão Pública mais eficiente’ e ‘A violência que nos move’ de Lígia Fonseca.