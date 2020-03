Criado centro de informação científica em língua portuguesa dedicado à COVID-19

​O Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-NOVA) criou um centro de informação científica dedicado à COVID-19.

O Centro de Informação COVID 360/lHMT/NOVA/CPLP tem o objectivo de reunir conteúdos científicos em língua portuguesa sobre a actual pandemia.

Os conteúdos já estão a ser reunidos e publicados no sítio do IHMT/NOVA. Os organizadores pretendem “fomentar a interacção com técnicos e especialistas do espaço CPLP, em especial dos PALOP, facultar ferramentas de apoio aos planos de contingência e disponibilizar informação científica actualizada”, lê-se em nota de imprensa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O IHMT/NOVA criou a plataforma de informação suportada por quatro grupos temáticos nas áreas clínica, epidemiologia, virologia e biossegurança, para recolher material científico relacionado com a pandemia provocada pelo vírus SARS-COV-2.

O centro está disponível neste endereço.

Com excepção de São Tomé e Príncipe, todos os demais países de língua oficial portuguesa já registaram casos de infecção pelo novo coronavírus. Em Portugal, até às 11 horas desta sexta-feira, estavam confirmados 3.544 casos. No Brasil, 2.988. Em Cabo Verde existiam até hoje de manhã cinco casos positivos. Guiné-Equatorial (12) Moçambique (7), Angola (4), Guiné-Bissau (2) e Timor-Leste (1) também já lidam com a doença.

Em todo o mundo, mais de 549 mil pessoas foram diagnosticadas com COVID-19. Destas, 24 mil perderam a vida e 128 mil já recuperaram.