Huawei pode ter encontrado forma de contornar sanções dos EUA

A empresa poderá construir a sua própria fábrica de chips.

O Financial Times está a avançar com a notícia de que a Huawei poderá vir a produzir os seus próprios chips em Shanghai. A fábrica seria gerida pela empresa parceira Shanghai IC R&D Center e, no início teria um objectivo experimental.

A informação que circula (via Engadget) indica que o hardware para 5G só começaria a ser produzido no final de 2022, permitindo à Huawei tornar-se mais independente no que diz respeito à produção de componentes. Em reacção, a Huawei recusou-se a comentar o assunto afirmando apenas que se tratava de um “tema sensível”.

Entretanto, esta fábrica também permitiria à Huawei contornar as restrições criadas pelas sanções dos EUA, as quais impedem a tecnológica chinesa de negociar com empresas que recorram a tecnologia norte-americana.