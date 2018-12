Cabo Verde é destaque na edição de Janeiro da revista GEO

O primeiro número de 2019 da revista concorrente da National Geographic traz as dez ilhas de Cabo Verde como reportagem de capa com o titulo “ O grande espectáculo de Cabo Verde”.

No dossier “Cabo Verde, o arquipélago caledoscópio” a revista propõe-se a levar os leitores a “descobrir essas dez ilhas de beleza vulcânica que revelam um fascinante mundo da cultura crioula entre a Europa, a África e a América.”.

A revista Geo apresenta-se como uma marca internacional reconhecida, rigorosa e apaixonante, que tem o objectivo de dar a conhecer projectos empresariais públicos ou privados que estimulem o desenvolvimento sustentável e a transição da sociedade para o “verde”. O projecto editorial também oferece propostas de viagens para além do destino turistico típico.

“Enquanto percorriam essas dez ilhas contrastantes, acariciadas pelos ventos alísios, os repórteres do GEO descobriram uma África diferente, impregnada de morabeza, uma mistura única de benevolência e doçura”, lê-se no editorial do número dedicado a Cabo Verde.

Nessa edição há também reportagens sobre os fiords da Patagónia chilena, sobre a “beleza mortal” do Death Valley na Califórnia e as inovações em curso nos Países Baixos para driblar a subida da água do mar.

Cabo Verde está na lista de várias agências de viagem e sites como recomendação para as férias de final de ano