Dormir menos de cinco horas aumenta o risco de doenças crónicas

Um novo estudo publicado na revista científica PLOS Medicine concluiu que as pessoas com menos de cinco horas de sono correm mais risco de desenvolver doenças crónicas. A pesquisa contou com mais de sete mil participantes, homens e mulheres, entre os 50 e os 70 anos.

O estudo da University College London foi feito por investigadores britânicos e franceses e explica que o aumento de doenças crónicas era 30% e 40% superior do que em pessoas que dormiam até sete horas. A pesquisa tentou ainda perceber a ligação entre a duração do sono e a mortalidade. Pessoas que dormiam até cinco horas viam o risco de morte aumentar em 25%. No caso de quem já tinha uma doença crónica, o risco de vir a desenvolver outro tipo de doença aumentou em 35%. "À medida que as pessoas envelhecem, os hábitos de sono e estrutura do sono mudam. No entanto, é recomendado dormir entre sete a oito horas por noite”, revela Séverine Sabia, uma das responsáveis do estudo. A pesquisa indicou ainda que devem ser evitadas grandes refeições antes de dormir, uma vez que acabam por afectar a qualidade do sono.

