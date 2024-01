Sinais de que o azeite está estragado (e não o deve usar)

É importante saber identificar alimentos estragados. Por exemplo, "o melhor indicador de que o azeite está estragado não é a data de validade", mas sim o "sentido de olfato e paladar", afirma Susan Stillson, chef de desenvolvimento culinário do Whole Foods Market, citada no website de Martha Stewart.

Geralmente, muitos descrevem o cheiro de azeite estragado como algo semelhante a "mofo, lápis de cera ou nozes velhas", explica. É, no entanto, importante salientar que o azeite estragado não tem um efeito negativo na saúde, mas apenas um sabor desagradável. "Quando se utiliza um azeite estragado, as notas frescas desaparecem e não ficam realçados os sabores do prato" e podem ainda fazer com que a comida tenha um sabor desagradável. Pode reaproveitar o azeite estragado e utilizá-lo para hidratar a sua pele, limpar botas ou misturá-lo em bálsamo labial, sabonete ou exfoliante corporal caseiro.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.