O que deve juntar ao arroz para garantir que não fica colado na panela

Já ficou com o arroz colado no tacho? É um problema muito comum, mas, felizmente, existe um truque simples para evitar que isto aconteça. O melhor? Só precisa de sumo de limão, afirmam os especialistas da Tasting Table, citados no Huffpost, agregador de blogues.

Quer experimentar? Depois de colocar o arroz e a água num tacho, mesmo antes de ferver, adicione um pouco de sumo de limão e, assim, certifica-se que o arroz fica com "uma consistência perfeita e fofa". De acordo com os especialistas, o limão, "além de impedir que o arroz se aglomere, faz com que pareça mais brilhante e diz-se que também melhora a sua textura".

