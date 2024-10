Sim, é possível cultivar alho em casa. Saiba como pode fazê-lo

Sim, consegue cultivar os seus olhos num qualquer pequeno espaço em casa. A garantia foi deixada pelo Informe Brasil.

Primeiramente, separe os dentes de alho que deseja cultivar. De seguida, espete três dentes de alho em palitos. Depois, coloque os palitos com os alhos num copo de água, certificando-se de que os dentes de alho estão completamente cobertos, e deixe repousar durante 12 horas.

Após esse período, retire os palitos da água e cubra-os com um pano. Deixe repousar mais 48 horas para que os alhos comecem a desenvolver as suas primeiras raízes.

Quando os dentes de alho tiverem raízes visíveis, coloque-os numa caixa de poliestireno com as raízes para baixo. Por fim, deite água na caixa, de modo a cobrir as raízes, e fixe os palitos nas extremidades com a ajuda de silicone para que os alhos não caiam.

Deverá trocar a água a cada três dias para evitar que as raízes apodreçam.