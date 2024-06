'Salve' os calcanhares secos com esta máscara caseira (e económica)

Chegou a altura do ano em que as sandálias e os chinelos saem do armário e convém ter os pés (e principalmente os calcanhares) hidratos. Por isso, Rina Allawh, uma dermatologista, aconselha uma máscara caseira de apenas cinco ingredientes que qualquer um consegue fazer em casa.

Trata-se de um "exfoliante eficaz que hidrata a pele [e] é ideal para peles secas e sensíveis". Parece-lhe bem? Então, a lista de ingredientes inclui um ovo batido, uma banana amassada, três a quatro colheres de sopa de leite, duas colheres de sopa de mel e cinco colheres de sopa de azeite. Depois só tem de misturar todos os ingredientes muito bem, "aplicar uma camada fina nos pés e deixar atuar durante 40 minutos", explica a dermatologista. Para terminar lave os pés com água e um produto de limpeza suave.

