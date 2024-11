Problemas que levam ao aparecimento de cabelos brancos antes do tempo

Já está a ficar com o cabelo grisalho e não tem idade para isso? Sim, "a genética desempenha o papel mais importante no envelhecimento prematuro do cabelo, mas existem outros factores que contribuem para isso", afirma Joe Whittington, médico, citado no Mirror.

Tendo isto em conta, mencionou três problemas comuns que podem estar associados aos cabelos brancos prematuros. Primeiro menciona a falta de certas vitaminas, "especialmente B12 e D", acrescenta. Também explica que o stress crónico pode estar na origem dos cabelos brancos. É um problema que "causa estragos na cor do cabelo", explica. Falou ainda dos danos causados pelo sol, explicando que podem "danificar o pigmento" e aconselha a "certificar-se de que usa um chapéu ou outros produtos capilares com proteção ultravioleta".

