ONU fez chegar ajuda humanitária ao interior do Iémen

O período de tréguas no Iémen permitiu à ONU, pela primeira vez em seis meses, enviar alimentos para o sul do país, disse hoje um responsável do Programa Alimentar Mundial (PAM).

No total, o programa alimentar da ONU conseguiu distribuir mais de 3.300 toneladas de alimentos na região de Hodeia, no sul do Iémen, permitindo que cerca de dez mil famílias tenham recebido alimentos suficientes para as alimentar por dois meses.

"Pela primeira vez desde que a luta se intensificou na região de Hodeia, em Junho de 2018, o PAM conseguiu chegar às áreas remotas de Tuhayta e Darahimi", afirmou hoje o porta-voz do programa, Herve Verhoosel, num comunicado.

A ONU considera que as tréguas declaradas em 18 de Dezembro, após negociações na Suécia, têm reduzido substancialmente os riscos na região, permitindo um melhor e mais seguro acesso da ajuda humanitária.

O conflito no Iémen dura desde 2015, opondo os Houthis, apoiados pelo Irão, às forças leais ao Presidente do país, Abd Mansour Hadi, com o apoio da Arábia Saudita.

Segundo a ONU, a guerra provocou a pior crise humanitária do planeta e já matou mais de dez mil pessoas, mas organizações não governamentais dizem que o número de vítimas deve ser muito superior.